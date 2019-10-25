Украинская IIG представила для Interpol проект интегрированного реестра населения

В Сингапуре команда разработчиков INDUSTRIAL INNOVATION GROUP (IIG) предложила на престижном технологическом форуме по безопастности INTERPOL World Theatre-2019 инновационные решения для систем с большими объемами данных, которые стали основой для создания Интегрированного реестра населения. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Мы – единственная компания в мире, которая имеет полный спектр технологий - 398 объектов интеллектуальной собственности. Например, в сфере безопасности полиграфического производства, для изготовления биометрических паспортов – от "А" до "Я", - отметил в интервью для INTERPOL World TV вице-президент компании Industrial Innovation Group Игорь Баяренко.

Ральф Маркерт – представитель исполнительного директората штаб-квартиры INTERPOL – заинтересовался украинской Document Screening System (DSS) и путями подключения ее к базе INTERPOL для поиска утраченных и утерянных документов.

Представителям японской компании NEC также понравилась DSS, поэтому они предложили сотрудничество в рамках проекта с миграционной службой Сингапура. Ранее IIG уже реализовывали с этой фирмой совместные проекты, связанные с Чемпионатом мира по футболу в Бразилии.

Сотрудник пограничной службы Новой Зеландии и секретарь Ассоциации авиакомпаний сообщил, что DSS могла бы быть полезной и для пограничного контроля их страны.

Благодаря предыдущим достижениям украинская компания Industrial Innovation Group уже не впервые выступает как приглашенный гость на мероприятиях от INTERPOL. IIG более десяти лет предоставляет услуги на рынке идентификационных документов и сотрудничает со всемирно известными компаниями и брендами.

Как отметили в компании, технологический рынок в сфере безопасности постоянно растет, поэтому конкурировать здесь могут только кампании, которые предлагают нестандартные и комплексные решения, и при этом гарантируют высокий уровень качества продукта и надежности защиты информации.

Так, например, по оценкам экспертов кампании HID Global, отпечатки пальцев останутся основным типом биометрии в течение следующих нескольких лет. К 2022 году объемы рынка считывателей отпечатков составят более 1,8 млн. образцов и превысят объемы всех других типов считывателей.

В общем свои проекты на выставке представили "тяжеловесы" из 52 ведущих стран мира. Huawei (ведущий мировой провайдер инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий, умных устройств), Thales Group (проектирует и строит электрические системы и предоставляет услуги для аэрокосмического, оборонного, транспортного и безопасного рынков), корпорация NEC (японская многонационального компания информационных технологий и электроники), что дает надежду на будущее плодотворное сотрудничество и дальнейшее развитие собственных проектов на мировом рынке