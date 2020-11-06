Украинская делегация в ТКГ о выборах в ОРДЛО: главное - желание Путина

Фото: Владимир Путин (kremli.ru)

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе считают технически реальным проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 31 марта 2021 года. Главное - желание президента России Владимира Путина.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, в случае соответствующей команды со стороны Путина, российская сторона выведет войска из ОРДЛО и за неделю, чтобы была возможность организовать выборы.

"Я называю то, что мы сейчас делаем (план действий по Донбассу - ред.) - принуждением к конкретизации. Проходит год со встречи в нормандском формате. Подпись Путина стоит под этим протоколом. Он выполняется частично российской стороной и есть угроза, что вообще будет сорван. Вот возникает вопрос - хочет ли Путин сохранить лицо и вывести войска и вообще урегулировать конфликт на Донбассе. Потому что определенные признаки того есть", - заявил Арестович.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина предлагает провести выборы в ОРДЛО 31 марта 2021 года. Для этого необходимо, чтобы к началу 2021 года был полностью прекращен конфликт в регионе и проведена демилитаризация.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская делегация в ТКГ представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".