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Українська делегація в ТКГ про вибори в ОРДЛО: головне - бажання Путіна

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 12:53
Українська делегація в ТКГ про вибори в ОРДЛО: головне - бажання Путіна
Фото: Володимир Путін (kremli.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

В українській делегації в Тристоронньої контактній групі вважають технічно реальним проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) 31 березня 2021 року. Головне - бажання президента Росії Володимира Путіна.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, в разі відповідної команди з боку Путіна, російська сторона виведе війська з ОРДЛО і за тиждень, щоб була можливість організувати вибори.

"Я називаю те, що ми зараз робимо (план дій по Донбасу - ред.) - примус до конкретизації. Минає рік із зустрічі в нормандському форматі. Підпис Путіна стоїть під цим протоколом. Він виконується частково російською стороною і є загроза, що взагалі буде зірваний. Ось виникає питання - чи хоче Путін зберегти обличчя і вивести війська і взагалі врегулювати конфлікт на Донбасі. Тому що певні ознаки того є", - заявив Арестович.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна пропонує провести вибори в ОРДЛО 31 березня 2021 року. Для цього необхідно, щоб до початку 2021 року було повністю припинено конфлікт в регіоні і проведена демілітаризація.

Раніше РБК-Україна писало, що українська делегація в ТКГ представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу".

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