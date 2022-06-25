Украинская авиация нанесла удары по россиянам на юге: у врага большие потери

За сутки на юге ВСУ уничтожили 46 россиян, два танка Т-72 и крупнокалиберную 152-миллиметровую пушку "Гиацинт", семь единиц другой бронированной техники.

"В Николаевской области враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные "Орланы-10". Еще одна "птичка-разведчица" заземлена безвозвратно", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду российская армия выпустила три ракеты по Николаеву со стороны оккупированной территории Херсонской области.

Также ВСУ сбили над Одесской областью две вражеские ракеты.

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