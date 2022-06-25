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Украинская авиация нанесла удары по россиянам на юге: у врага большие потери

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Суббота 25 июня 2022 02:40
Украинская авиация нанесла удары по россиянам на юге: у врага большие потери Фото: украинская авиация нанесла удары по россиянам на юге (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украинские штурмовики и вертолеты нанесли удары по россиянам возле Снигиревки и Александровки на границе Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

За сутки на юге ВСУ уничтожили 46 россиян, два танка Т-72 и крупнокалиберную 152-миллиметровую пушку "Гиацинт", семь единиц другой бронированной техники.

"В Николаевской области враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные "Орланы-10". Еще одна "птичка-разведчица" заземлена безвозвратно", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду российская армия выпустила три ракеты по Николаеву со стороны оккупированной территории Херсонской области.

Также ВСУ сбили над Одесской областью две вражеские ракеты.

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Херсонская область Николаевская область
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