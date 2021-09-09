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Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов

Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова освободить оккупированные российскими силами Донецк и Луганск. Он отметил, что для этого будет достаточно соответствующего приказа президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на владу".

Однако, как отметил Данилов, освобождение оккупированного Донбасса силовым путем приведет к большому количеству жертв.

"Наша армия может выполнить любую задачу... Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто будет нести ответственность?", - заявил он.

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Вооруженные силы УкраиныДонецкЛуганскДонбассАлексей Данилов