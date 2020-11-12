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На украино-молдавской границе возобновили работу два пункта пропуска

Автор: Игорь Литвиненко

С сегодняшнего дня, 12 ноября, возобновлен пропуск в двух пунктах на украино-молдавской границе "Бесарабьяска - Августовское" и "Новые Трояны-Чадыр-Лунга". До этого пункты пропуска были заблокированы с молдавской стороны.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, автомобильное сообщение было восстановлено с 8:00.

"О решении восстановить пропускные операции через пункты пропуска "Бесарабьяска", "Чадыр-Лунга" Госпогранслужбе Украины сообщила Пограничная полиция Республики Молдова", - сообщили украинские пограничники.

Правительством Украины было принято решение о возобновлении пропуска во всех пунктах на границе с Молдовой еще в конце мая. Фактический пропуск зависел от решения молдавской стороны, в связи с чем пункты пропуска "Бесарабьяска - Августовское" и "Новые Трояны-Чадыр-Лунга" были заблокированы.

Также РБК-Украина писало, что в конце сентября Молдова временно ограничила движение транспортных средств на одном из пунктов пропуска с Украиной. На месяц был запрещен пропуск грузовиков весом свыше 3,5 тонны.

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