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Украинки взяли "золото" и "бронзу" по прыжкам в высоту и длину на этапе "Бриллиантовой лиги"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (Швеция) установила мировой рекорд по прыжкам в высоту и завоевала "золото". Мария Бех-Романчук стала третьей в прыжках в длину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.

Ярослава Магучих смогла взять высоту 2,03 метра, показав лучший мировой результата в этой дисциплине и победив в этапе "Бриллиантовой лиги".

Четвертое место завоевала украинка Ирана Геращенко. Она смогла преодолеть высоту в 1,96 метра.

Еще одну медаль в копилку украинской команды в этапе "Бриллиантовой лиге" принесла Мария Бех-Романчук. Она заняла третье место, сумев прыгнуть на 6,79 метра.

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легкая атлетика