Украинки взяли "золото" и "бронзу" по прыжкам в высоту и длину на этапе "Бриллиантовой лиги"
Фото: Ярослава Магучих (facebook.com/dfksdnipro)
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (Швеция) установила мировой рекорд по прыжкам в высоту и завоевала "золото". Мария Бех-Романчук стала третьей в прыжках в длину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.
Ярослава Магучих смогла взять высоту 2,03 метра, показав лучший мировой результата в этой дисциплине и победив в этапе "Бриллиантовой лиги".
Четвертое место завоевала украинка Ирана Геращенко. Она смогла преодолеть высоту в 1,96 метра.
Еще одну медаль в копилку украинской команды в этапе "Бриллиантовой лиге" принесла Мария Бех-Романчук. Она заняла третье место, сумев прыгнуть на 6,79 метра.