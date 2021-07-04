Українки взяли "золото" і "бронзу" зі стрибків у висоту і довжину на етапі "Діамантової ліги"
Фото: Ярослава Магучих (facebook.com/dfksdnipro)
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на етапі "Діамантової ліги" в Стокгольмі (Швеція) встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту і завоювала "золото". Марія Бех-Романчук стала третьою у стрибках у довжину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
Ярослава Магучіх змогла взяти висоту 2,03 метра, показавши найкращий світовий результат у цій дисципліні та перемігши у етапі "Діамантової ліги".
Четверте місце виборола Українка. Вона змогла подолати висоту в 1,96 метра.
Ще одну медаль в скарбничку української команди в етапі "Діамантовій лізі" принесла Марія Бех-Романчук. Вона посіла третє місце, зумівши стрибнути на 6,79 метра.