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Українки взяли "золото" і "бронзу" зі стрибків у висоту і довжину на етапі "Діамантової ліги"

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Стокгольм, Неділя 04 липня 2021 19:51
Українки взяли "золото" і "бронзу" зі стрибків у висоту і довжину на етапі "Діамантової ліги" Фото: Ярослава Магучих (facebook.com/dfksdnipro)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на етапі "Діамантової ліги" в Стокгольмі (Швеція) встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту і завоювала "золото". Марія Бех-Романчук стала третьою у стрибках у довжину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Ярослава Магучіх змогла взяти висоту 2,03 метра, показавши найкращий світовий результат у цій дисципліні та перемігши у етапі "Діамантової ліги".

Четверте місце виборола Українка. Вона змогла подолати висоту в 1,96 метра.

Ще одну медаль в скарбничку української команди в етапі "Діамантовій лізі" принесла Марія Бех-Романчук. Вона посіла третє місце, зумівши стрибнути на 6,79 метра.

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