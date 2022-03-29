Украинкам войскам удалось вернуть Украине несколько сел в Херсонской области, - Вилкул

Ситуация в Кривом Роге сложная, но контролируемая. Город не только успешно обороняется, но и наступает, отвоевывая села, ранее захваченные российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Также, по его словам, чтобы стимулировать работу бизнеса, власть города отменила местные налоги для малого и среднего бизнеса.

"Украинские войска достойно дают отпор, войска противника понесли серьезный урон в силе и в технике. За последние несколько дней мы серьезно продвинулись вперед: освобождено несколько сел в Херсонской области, и врага гонят назад. Так что все непросто, но нормально", - рассказал он.

Он уточнил, что бизнес в городе также работает, но из-за проблем с логистикой объемы производства снизились, поэтому сейчас прорабатываются новые транспортные механизмы. Местная власть, со своей стороны, старается максимально поддержать предприятия в это непростое время.

"Мы стараемся максимально стимулировать работу малого и среднего бизнеса: на последней сессии горсовета были отменены все местные налоги для предприятий", - уточнил Вилкул.

Предприятия, в свою очередь, делают все что могут для защиты города, создания стратегических запасов и экономической стабильности, поделился он.

"Наша промышленность, в частности компания "Метинвест", принимает большое участие в подготовке города к обороне и строительству защитных сооружений. В городе сделаны запасы воды, топлива, продуктов и лекарств, и ждем большую поставку медикаментов от Фонда Рината Ахметова. Мы готовы к любому варианту развития событий, потому что уверены, что мы победим", - резюмировал Вилкул.

По его словам, через город прошел большой поток беженцев из Херсонской и Николаевской области, но сейчас их в Кривом Роге максимум полторы тысячи. Всего же, по его оценке, из Кривого Рога выехало около 25% горожан.

"У нас стабильно работает инфраструктура, есть вода и тепло, ходит электротранспорт. В магазинах есть продукты, есть топливо и медикаменты. Конечно, нет широкого разнообразия йогуртов, но стратегические продукты - мука, консервы, сахар, крупы и прочее - все имеется в достаточных количествах", - заверил Вилкул.

Напомним, ранее сообщалось, что "Метинвест" передал 50 машин украинским военным в Кривом Роге.

Также в санаториях и на туристических базах компании в городе развернули пункты приема беженцев из горячих точек Украины. "Метинвест" обеспечивает эти пункты гуманитарной помощью, лекарствами и товарами первой необходимости.