Українкам військам вдалося повернути Україні кілька сіл у Херсонській області, - Вілкул

Ситуація в Кривому Розі складна, але контрольована. Місто не тільки успішно обороняється, а й наступає, відвойовуючи села, раніше захоплені російськими військами.

Також, за його словами, щоб стимулювати роботу бізнесу, влада міста скасувала місцеві податки для малого та середнього бізнесу.

"Українські війська гідно дають відсіч, війська противника зазнали серйозної шкоди в силі й в техніці. За останні кілька днів ми серйозно просунулися вперед: звільнено кілька сіл у Херсонській області, і ворога женуть назад. Так що все непросто, але нормально", - розповів він.

Він уточнив, що бізнес в місті також працює, але через проблеми з логістикою обсяги виробництва знизилися, тому зараз опрацьовуються нові транспортні механізми. Місцева влада, зі свого боку, намагається максимально підтримати підприємства в цей непростий час.

"Ми намагаємося максимально стимулювати роботу малого і середнього бізнесу: на останній сесії міськради були скасовані всі місцеві податки для підприємств", - уточнив Вілкул.

Підприємства, своєю чергою, роблять все що можуть для захисту міста, створення стратегічних запасів і економічної стабільності, поділився він.

"Наша промисловість, зокрема компанія "Метінвест", бере велику участь у підготовці міста до оборони та будівництва захисних споруд. У місті зроблені запаси води, палива, продуктів і ліків, і чекаємо велику поставку медикаментів від Фонду Ріната Ахметова. Ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій, тому що впевнені, що ми переможемо", - резюмував Вілкул.

За його словами, через місто пройшов великий потік біженців з Херсонської та Миколаївської області, але зараз їх у Кривому Розі максимум півтори тисячі. Всього ж, за його оцінкою, з Кривого Рогу виїхало близько 25% городян.

"У нас стабільно працює інфраструктура, є вода і тепло, ходить електротранспорт. У магазинах є продукти, є паливо і медикаменти. Звичайно, немає широкого розмаїття йогуртів, але стратегічні продукти - борошно, консерви, цукор, крупи та інше - все є в достатніх кількостях", - запевнив Вілкул.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Метінвест" передав 50 машин українським військовим у Кривому Розі.

Також в санаторіях і на туристичних базах компанії в місті розгорнули пункти прийому біженців з гарячих точок України. "Метінвест" забезпечує ці пункти гуманітарною допомогою, ліками й товарами першої необхідності.