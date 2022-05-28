ru ua
Сб, 28 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинка завоевала "золото" в чемпионате Европы по каратэ

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 15:23
Украинка завоевала "золото" в чемпионате Европы по каратэ Фото: Анжелика Терлюга (instagram.com/anzhelika_terliuga)
Автор: Сергей Пышкин

Анжелика Терлюга завоевала "золото" на чемпионате Европы по каратэ, который сегодня проходит в Газиантепе. В финале девушка победила олимпийскую чемпионку Ивет Горанову.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Общественное. Спорт".

Горановой 30-летняя украинка в свое время уступила в финале Олимпиады-2020, финале Европейских игр-2019 и еще на двух чемпионатах мира.

Несмотря на то, что Горанова первой вела в счете, украинка позже переняла инициативу. В конце Терлюга одержала победу со счетом 11:3.

Стоит отметить, что для девушки это первая медаль чемпионата Европы за три года.

Среди прочих отличий Терлюги:

  • серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио;
  • четырехкратная чемпионка Европы;
  • вице-чемпионка Европейских игр-2019.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Европа
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада