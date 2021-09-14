Украинка завоевала "серебро" на этапе Continental Tour в Хорватии

"Рыжикова - вторая в беге на 400 метров с барьерами на международных соревнованиях в Загребе", - заявили в федерации.

Украинская спортсменка показала время 54,87 секунды.

Это уже десятая награда Анны в этом сезоне.

"Золото" соревнований получила Джанна Вудрафф из Панамы, которая показала время 54,67 секунды.