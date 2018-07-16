Украинка Ястремская впервые попала в топ-100 сильнейших теннисисток

Свитолина сохраняет пятое место в рейтинге WTA

Украинка Даяна Ястремская впервые в карьере попала в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Отмечается, что 18-летняя украинка стала первой теннисисткой, родившейся после 2000 году, которой удалось подняться в сотню сильнейших женского тенниса. За последний месяц Ястремская сыграла в финале на турнире ITF в Илкли, выиграла соревнования в Риме и дошла до полуфинала в Будапеште.

С новым личным рекордом начинает неделю и Марта Костюк: 16-летняя украинка поднялась на пять строчек и заняла 129 место в обновленном за 16 июля рейтинге WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила свою пятую позицию.