Украинка Ястремская впервые попала в топ-100 сильнейших теннисисток

Новости Спорт 16.07.2018 - 12:25
Фото: Даяна Ястремская (instagram.com/dayana_yastremskay)
Фото: Даяна Ястремская (instagram.com/dayana_yastremskay)

Свитолина сохраняет пятое место в рейтинге WTA

Украинка Даяна Ястремская впервые в карьере попала в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Отмечается, что 18-летняя украинка стала первой теннисисткой, родившейся после 2000 году, которой удалось подняться в сотню сильнейших женского тенниса. За последний месяц Ястремская сыграла в финале на турнире ITF в Илкли, выиграла соревнования в Риме и дошла до полуфинала в Будапеште.

С новым личным рекордом начинает неделю и Марта Костюк: 16-летняя украинка поднялась на пять строчек и заняла 129 место в обновленном за 16 июля рейтинге WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила свою пятую позицию.

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