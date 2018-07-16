Українка Ястремська вперше потрапила до топ-100 найсильніших тенісисток

Світоліна зберігає п'яте місце в рейтингу WTA

Українка Даяна Ястремська вперше у кар'єрі потрапила до топ-100 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Зазначається, що 18-річна українка стала першою тенісисткою, що народилася після 2000 року, якій вдалося піднятися в сотню найсильніших жіночого тенісу. За останній місяць Ястремська зіграла у фіналі на турнірі ITF в Ілклі, виграла змагання в Римі й дійшла до півфіналу в Будапешті.

З новим особистим рекордом починає тиждень і Марта Костюк: 16-річна українка піднялася на п'ять рядків і посіла 129 місце в оновленому за 16 липня рейтингу WTA. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою п'яту позицію.