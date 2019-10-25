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Українка Снігур з трьома перемогами вийшла в півфінал ITF Junior Finals

Новини » Спорт    25.10.2019 - 12:27
Українка Снігур з трьома перемогами вийшла в півфінал ITF Junior Finals
Фото: Дарина Снігур (itftennis.com)

Українська тенісистка вийшла у півфінал

Українська тенісистка Дарина Снігур, яка ще напередодні достроково вийшла в півфінал юніорського Підсумкового турніру (ITF Junior Finals), виграла і останню гру групового етапу. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Снігур перемогла латвійка Каміллу Бароне. Суперниці провели на корті всього 15 хвилин, після чого представниця Латвії прийняла рішення відмовитися від продовження боротьби через травму ноги.

У першому матчі групи Дарина перемогла в трьох сетах француженку Ельзу Жакемо, а в другому їй також знадобилося три сети, щоб обіграти Оксану Селехметьеву з Росії.

Суперницею українки в півфіналі стане Харрікейн Тайра Блек з США, яка посіла друге місце в своїй групі. У другому півфіналі зіграють француженки Діан Паррі і Ельза Жакемо.

Нагадаємо, влітку українська тенісистка Дарина Снігур виграла юніорський Вімблдон. Для неї це був дебютний фінал на турнірах "Великого шолома": раніше цього сезону Дарина стала півфіналісткою Australian Open, програвши майбутній переможниці Кларі Таусон.

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