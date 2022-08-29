ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українка Снігур сенсаційно вибила з US Open екс-першу ракетку світу

Новость на русском →
Нью-Йорк, Понеділок 29 серпня 2022 23:00
Українка Снігур сенсаційно вибила з US Open екс-першу ракетку світу Фото: Дарія Снігур приготувала сюрприз для Сімони Халеп (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Приємною несподіванкою від Дарії Снігур розпочалася основна сітка Відкритого чемпіонату США з тенісу для українських фанатів. Юна тенісистка здолала в трьох сетах Сімону Халеп із Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, жінки, 1-й раунд

Халеп – Снігур – 1:2 (2:6, 6:0, 4:6)

Сенсацією на стадіоні Луї Армстронга запахло з перших геймів. 20-річна уродженка Києва класно розпочала, повівши в стартовому сеті 3:0 з двома брейками. Колишня найкраща тенісистка планети спробувала нав'язати Снігур боротьбу, та врятувати першу партію вже була не в змозі (2:6).

Зате Халеп потужно провела другий сет. Румунка витратила всього 24 хвилини, щоб розгромити українку "під нуль". Три брейк-пойнти, лише дві невимушені помилки проти 13-ти (!) в Снігур і непоганий відсоток першої подачі надали 7-й сіяній на турнірі спортсменці шанс на камбек.

Та гра української тенісистки в третьому сеті не розклеїлася. Снігур розпочала з брейку, вела під час партії 2:0, а потім і 5:1 після ще однієї взятої подачі Халеп. І хоч на фінальному відрізку втратила свою тотальну перевагу (5:4), та все ж із третьої спроби реалізувала сет-пойнт і оформила перемогу.

У наступному раунді Дарія Снігур зустрінеться з переможницею пари Френх – Маріно. Їхній поєдинок розпочнеться близько опівночі за київським часом.

До слова, українець Крутих піднявся на 45 позицій у рейтингу ATP після перемоги в Празі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент
DAILY
Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі