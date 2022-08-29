Українка Снігур сенсаційно вибила з US Open екс-першу ракетку світу

Приємною несподіванкою від Дарії Снігур розпочалася основна сітка Відкритого чемпіонату США з тенісу для українських фанатів. Юна тенісистка здолала в трьох сетах Сімону Халеп із Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

US Open, жінки, 1-й раунд

Халеп – Снігур – 1:2 (2:6, 6:0, 4:6)

Сенсацією на стадіоні Луї Армстронга запахло з перших геймів. 20-річна уродженка Києва класно розпочала, повівши в стартовому сеті 3:0 з двома брейками. Колишня найкраща тенісистка планети спробувала нав'язати Снігур боротьбу, та врятувати першу партію вже була не в змозі (2:6).

Зате Халеп потужно провела другий сет. Румунка витратила всього 24 хвилини, щоб розгромити українку "під нуль". Три брейк-пойнти, лише дві невимушені помилки проти 13-ти (!) в Снігур і непоганий відсоток першої подачі надали 7-й сіяній на турнірі спортсменці шанс на камбек.

Та гра української тенісистки в третьому сеті не розклеїлася. Снігур розпочала з брейку, вела під час партії 2:0, а потім і 5:1 після ще однієї взятої подачі Халеп. І хоч на фінальному відрізку втратила свою тотальну перевагу (5:4), та все ж із третьої спроби реалізувала сет-пойнт і оформила перемогу.

У наступному раунді Дарія Снігур зустрінеться з переможницею пари Френх – Маріно. Їхній поєдинок розпочнеться близько опівночі за київським часом.