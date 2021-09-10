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Украинка с ребенком прилетели из Афганистана в Катар чартерным рейсом, - МИД

Автор: Анастасия Рокитна

Вчера, 9 сентября, из международного аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после перехода власти в Афганистане. Им вывезли, в частности, двух украинцев.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Рейсом Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство - иностранцы. Украинский МИД договорился с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины этим рейсом.

"Согласились только двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок. Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевозку в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно", - сообщил он.

Рейс прибыл в Доху вчера в 20:00, граждане прошли ПЦР-тестирование и ожидают результаты. В случае получения отрицательных результатов, они смогут в ближайшее время вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы оказать им необходимую консульскую помощь.

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АфганистанМИД Украины