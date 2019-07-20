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Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях


Харлан выиграла золотую медаль чемпионата мира по фехтованию на сабле

Украинка Ольга Харлан сегодня, 20 июля, выиграла золотую медаль чемпионата мира по фехтованию на сабле, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает РБК-Украина.

Харлан в финале индивидуального турнира саблисток победила россиянку Софью Великую (15:14).

На пути к финалу в 1/8 Харлан выиграла Абандон Соеон Чой (15:12) из ​​Южной Кореи. В четвертьфинале украинка обыграла землячку Алину Комащук (15:14). В полуфинале Харлан встретилась с румынкой Бьянкой Паску, выиграв со счетом 15:5.

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