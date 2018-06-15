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Украинка Мотричко завоевала серебро на этапе Кубка мира по шашкам

НовостиСпорт    15.06.2018 - 15:08
Фото: Виктория Мотричко (odessa.online)
Фото: Виктория Мотричко (odessa.online)

Спортсменка заняла второе место по дополнительным показателям

Украинка Виктория Мотричко завоевала серебряную награду на этапе Кубка мира по шашкам Hungarian Open 2018, который состоялся в столице Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.

Всего в соревнованиях приняли участие пять ведущих украинских спортсменов, но единственную медаль Украины принесла лишь уроженка Одессы.

Виктория потерпела два поражения в первых четырех турах, но все же начала побеждать в конце турнира: сначала победила серебряного призера чемпионата Голландии Эстер ван Муйен, а позже так же уверенно разобралась с международным мастером Бастианиом Мессемакером.

По итогам турнира в Виктории Мотричко - 4 победы, 2 поражения и 3 ничьи. Одесситка разделила первое-второе место, но по дополнительным показателям завоевала серебряную медаль. Ольга Балтажы из Ивано-Франковска - седьмая.

У мужчин в общем турнире выступили Артем Иванов (Днепр), Игорь Кирзнер (Запорожье), Юрий Аникеев (Харьков), которые заняли 8, 9 и 21 места соответственно.

7 июня Виктория Мотричко отправится в Голландию на очередной этап Кубка Мира.

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Теги публикации: шахматы, Будапешт, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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