Украинка Мотричко завоевала серебро на этапе Кубка мира по шашкам

Спортсменка заняла второе место по дополнительным показателям

Украинка Виктория Мотричко завоевала серебряную награду на этапе Кубка мира по шашкам Hungarian Open 2018, который состоялся в столице Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.

Всего в соревнованиях приняли участие пять ведущих украинских спортсменов, но единственную медаль Украины принесла лишь уроженка Одессы.

Виктория потерпела два поражения в первых четырех турах, но все же начала побеждать в конце турнира: сначала победила серебряного призера чемпионата Голландии Эстер ван Муйен, а позже так же уверенно разобралась с международным мастером Бастианиом Мессемакером.

По итогам турнира в Виктории Мотричко - 4 победы, 2 поражения и 3 ничьи. Одесситка разделила первое-второе место, но по дополнительным показателям завоевала серебряную медаль. Ольга Балтажы из Ивано-Франковска - седьмая.

У мужчин в общем турнире выступили Артем Иванов (Днепр), Игорь Кирзнер (Запорожье), Юрий Аникеев (Харьков), которые заняли 8, 9 и 21 места соответственно.

7 июня Виктория Мотричко отправится в Голландию на очередной этап Кубка Мира.