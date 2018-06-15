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Українка Мотричко завоювала срібло на етапі Кубка світу з шашок

НовиниСпорт    15.06.2018 - 14:28
Фото: Вікторія Мотричко (odessa.online)
Фото: Вікторія Мотричко (odessa.online)

Спортсменка зайняла друге місце за додатковими показниками

Українка Вікторія Мотричко завоювала срібну нагороду на етапі Кубка світу з шашок Hungarian Open 2018, який відбувся у столиці Угорщини. Про це повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.

Всього у змаганнях узяли участь п’ять провідних українських спортсменів, але єдину медаль Україні принесла лише уродженка Одеси.

Вікторія зазнала двох поразок у перших чотирьох турах, але все ж почала перемагати під кінець турніру: спершу перемогла срібну призерку чемпіонату Голландії Естер ван Муйен, а пізніше так само впевнено розібралася з міжнародним майстром Бастіаном Мессемакером.

За підсумками турніру у Вікторії Мотричко - 4 перемоги, 2 поразки і 3 нічиї. Одеситка поділила перше-друге місце, але за додатковими показниками виборола срібну медаль. Ольга Балтажи з Івано-Франківська - сьома.

У чоловіків у загальному турнірі виступили Артем Іванов (Дніпро), Ігор Кірзнер (Запоріжжя), Юрій Анікєєв (Харків), які посіли 8, 9 і 21 місця відповідно.

7 червня Вікторія Мотричко відправиться до Голландії на черговий етап Кубка Світу.

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Теги публікації: шахматы, Будапешт, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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