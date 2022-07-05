ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українка Кіченок у парі з латвійкою Остапенко вийшла у півфінал Вімблдона-2022

Новость на русском →
Сполучене Королівство, Вівторок 05 липня 2022 17:50
Українка Кіченок у парі з латвійкою Остапенко вийшла у півфінал Вімблдона-2022 Фото: Людмила Кіченок на Вімблдонському турнірі (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

У рамках 1/4 фіналу Вімблдонського турніру в парному розряді дует Людмили Кіченок та Єлєни Остапенко вибив пару в складі японки Сюко Аоями та тайванки Хао-Чін Чань у трьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, жінки, парний розряд, 1/4 фіналу

Аояма/Чань – Кіченок/Остапенко – 1:2 (6:4, 1:6, 5:7)

Дебют поєдинку був за дуетом японки та тайванки. Вони комфортно повели в рахунку після брейку (3:1) та готувалися швидко завершити сет. Проте, Кіченок та Остапенко почали опиратися і в ендшпілі наблизилися до суперниць впритул (4:5). Та десятий гейм Аояма та Чань взяли на своїй подачі й забрали партію.

Натомість другий сет українка та латвійка оформили "в одні ворота". Кіченок із напарницею легко брали свої подачі, оформили два брейки та за феноменальні 24 хвилини змусили капітулювати азіаток (6:1).

Найзапеклішою стала вирішальна, третя партія. Тут розгорнулася справжня драма. Спершу Аояма та Чань почувалися досить впевнено – повели 3:0, а потім і 4:1. Та Кіченок з Остапенко віднайшли сили на камбек. Вони не тільки наздогнали суперниць (5:5), а й повели після легкого брейку та закрили сет на своїй подачі (7:5)!

За вихід у фінал українка з латвійкою змагатимуться з дуетом із Чехії. Їм протистоятиме друга сіяна пара – Барбора Крейчикова та Катеріна Сінякова. Поєдинок запланований на 8 липня.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Уимблдон
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності