Українка Кіченок у парі з латвійкою Остапенко вийшла у півфінал Вімблдона-2022

У рамках 1/4 фіналу Вімблдонського турніру в парному розряді дует Людмили Кіченок та Єлєни Остапенко вибив пару в складі японки Сюко Аоями та тайванки Хао-Чін Чань у трьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2022, жінки, парний розряд, 1/4 фіналу

Аояма/Чань – Кіченок/Остапенко – 1:2 (6:4, 1:6, 5:7)

Дебют поєдинку був за дуетом японки та тайванки. Вони комфортно повели в рахунку після брейку (3:1) та готувалися швидко завершити сет. Проте, Кіченок та Остапенко почали опиратися і в ендшпілі наблизилися до суперниць впритул (4:5). Та десятий гейм Аояма та Чань взяли на своїй подачі й забрали партію.

Натомість другий сет українка та латвійка оформили "в одні ворота". Кіченок із напарницею легко брали свої подачі, оформили два брейки та за феноменальні 24 хвилини змусили капітулювати азіаток (6:1).

Найзапеклішою стала вирішальна, третя партія. Тут розгорнулася справжня драма. Спершу Аояма та Чань почувалися досить впевнено – повели 3:0, а потім і 4:1. Та Кіченок з Остапенко віднайшли сили на камбек. Вони не тільки наздогнали суперниць (5:5), а й повели після легкого брейку та закрили сет на своїй подачі (7:5)!

За вихід у фінал українка з латвійкою змагатимуться з дуетом із Чехії. Їм протистоятиме друга сіяна пара – Барбора Крейчикова та Катеріна Сінякова. Поєдинок запланований на 8 липня.