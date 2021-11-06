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Украинка Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира ITF во Франции

Новина українською →
Нант, Суббота 06 ноября 2021 05:49
Украинка Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира ITF во Франции Фото: украинская теннисистка Ангелина Калинина (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Анна Полисученко

Украинка Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира ITF во французском городе Нанте. Призовой фонд турнира составляет 60 000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Федерации тенниса Украины.

Ангелина Калинина обыграла британку Сару-Бет Грей со счетом 6:0, 6:4. Во второй партии ее соперница вела 4:3, однако украинская теннисистка выиграла три гейма подряд.

Следующей соперницей Калининой стала итальянка Мартина Тревизан, у которой четвертый номер посева. Ранее она смогла обыграть Алис Роббе из Франции. В свое очередь, Калинина раньше обыграла российскую экс-чемпионку на турнире "Кубок Кремля".

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