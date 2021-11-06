ru ua
Сб, 06 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Українка Калініна вийшла в півфінал тенісного турніру ITF у Франції

Новость на русском →
Нант, Субота 06 листопада 2021 05:49
Українка Калініна вийшла в півфінал тенісного турніру ITF у Франції Фото: українська тенісистка Ангеліна Калініна (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Анна Полисученко

Українка Калініна вийшла в півфінал тенісного турніру ITF у французькому місті Нанті. Призовий фонд турніру становить 60 000 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Федерації тенісу України.

Ангеліна Калініна обіграла британку Сару-Бет Грей з рахунком 6:0, 6:4. У другій партії її суперниця вела 4:3, проте українська тенісистка виграла три гейми поспіль.

Наступною суперницею Калініної стала італійка Мартіна Тревізан, у якої четвертий номер посіву. Раніше вона змогла обіграти Аліс Роббе з Франції. У свою чергу, Калініна раніше обіграла російську екс-чемпіонку на турнірі "Кубок Кремля".

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
МОЗ хоче ввести "ковідну амністію": що це означає
МОЗ хоче ввести "ковідну амністію": що це означає
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин