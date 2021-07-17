Украинка Калинина вышла в финал турнира WTA 250 в Будапеште

Украинка Ангелина Калинина стала второй финалисткой теннисного турнира WTA 250 в Будапеште. Ей противостояла 27-летняя американка Даниэль Коллинз.

Первый сет остался за Калининой - 7:6 (7:5). Во второй партии при счете 4:1 в пользу украинской теннисистки соперница отказалась от продолжения борьбы.

Калинина был лучшей на подаче, набрав 41 очко. Кроме того, она выиграла 7 геймов на подаче.

В финале Калинина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая смогла победить венгерку Далму Галфи.