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Украинка Калинина вышла в финал турнира WTA 250 в Будапеште

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинка Ангелина Калинина стала второй финалисткой теннисного турнира WTA 250 в Будапеште. Ей противостояла 27-летняя американка Даниэль Коллинз.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Первый сет остался за Калининой - 7:6 (7:5). Во второй партии при счете 4:1 в пользу украинской теннисистки соперница отказалась от продолжения борьбы.

Калинина был лучшей на подаче, набрав 41 очко. Кроме того, она выиграла 7 геймов на подаче.

В финале Калинина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая смогла победить венгерку Далму Галфи.

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Теннис