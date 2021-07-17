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Украинка Калинина вышла в финал турнира WTA 250 в Будапеште

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Будапешт, Суббота 17 июля 2021 21:57
Украинка Калинина вышла в финал турнира WTA 250 в Будапеште Фото: Ангелина Калинина (btu.org.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинка Ангелина Калинина стала второй финалисткой теннисного турнира WTA 250 в Будапеште. Ей противостояла 27-летняя американка Даниэль Коллинз.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Первый сет остался за Калининой - 7:6 (7:5). Во второй партии при счете 4:1 в пользу украинской теннисистки соперница отказалась от продолжения борьбы.

Калинина был лучшей на подаче, набрав 41 очко. Кроме того, она выиграла 7 геймов на подаче.

В финале Калинина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая смогла победить венгерку Далму Галфи.

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