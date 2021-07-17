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Українка Калініна вийшла у фінал турніру WTA 250 в Будапешті

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Будапешт, Субота 17 липня 2021 21:57
Українка Калініна вийшла у фінал турніру WTA 250 в Будапешті Фото: Ангеліна Калініна (btu.org.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українка Ангеліна Калініна стала другою фіналісткою тенісного турніру WTA 250 в Будапешті. Їй протистояла 27-річна американка Даніель Коллінз.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Перший сет залишився за Калініною - 7:6 (7:5). У другій партії за рахунку 4: 1 на користь української тенісистки суперниця відмовилася від продовження боротьби.

Калініна був кращою на подачі, набравши 41 очко. Крім того, вона виграла 7 геймів на подачі.

У фіналі Калініна зіграє з представницею Казахстану Юлією Путінцевою, яка змогла перемогти угорку Далму Галфі.

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