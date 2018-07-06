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Украинка Иваненко побила два рекорда на юношеском чемпионате Европы

НовостиСпорт    06.07.2018 - 11:57
Фото: Валерия Иваненко (noc-ukr.org)
Фото: Валерия Иваненко (noc-ukr.org)

Метательница молота установила историческое достижение уже в квалификации турнира

Валерия Иваненко побила юношеский рекорд Украины и рекорд чемпионатов Европы U-18 по метанию молота (вес - 3 кг). Об этом сообщает сайт федерации легкой атлетики Украины.

В квалификации чемпионата Европы U-18 по легкой атлетике в венгерском Дьёре Иваненко показала результат 74,36 м. Он также стал лучшим показателем в этом сезоне в мире среди атлеток в возрасте до 18 лет.

Предыдущий рекорд Украины также принадлежал Иваненко. 28 мая 2018 года в Кропивницком она метнула молот на 73,83 м.

Что касается рекорда чемпионата, то сначала в квалификационной группе А его побила финка Сара Киллин (67,25 м), а затем этот результат превзошла Валерия, которая соревновалась в группе В.

Финал по метанию молота на чемпионате Европы U-18 состоится 6 июля. 

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Теги публикации: чемпионат Европы, легкая атлетика, рекорд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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