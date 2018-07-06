Украинка Иваненко побила два рекорда на юношеском чемпионате Европы

Метательница молота установила историческое достижение уже в квалификации турнира

Валерия Иваненко побила юношеский рекорд Украины и рекорд чемпионатов Европы U-18 по метанию молота (вес - 3 кг). Об этом сообщает сайт федерации легкой атлетики Украины.

В квалификации чемпионата Европы U-18 по легкой атлетике в венгерском Дьёре Иваненко показала результат 74,36 м. Он также стал лучшим показателем в этом сезоне в мире среди атлеток в возрасте до 18 лет.

Another championship record!



Ukraine's Valeriya Ivanenko extends the championship record and her world U18 lead to 74.36m in the qualifying round of the hammer. pic.twitter.com/WTJGihoyw1 — European Athletics (@EuroAthletics) July 5, 2018

Предыдущий рекорд Украины также принадлежал Иваненко. 28 мая 2018 года в Кропивницком она метнула молот на 73,83 м.

Что касается рекорда чемпионата, то сначала в квалификационной группе А его побила финка Сара Киллин (67,25 м), а затем этот результат превзошла Валерия, которая соревновалась в группе В.

Финал по метанию молота на чемпионате Европы U-18 состоится 6 июля.