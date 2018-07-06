Українка Іваненко побила два рекорди на юнацькому чемпіонаті Європи

Метальниця молота встановила історичне досягнення вже в кваліфікації турніру

Валерія Іваненко побила юнацький рекорд України і рекорд чемпіонатів Європи U-18 з метання молота (вага - 3 кг). Про це повідомляє сайт федерації легкої атлетики України.

У кваліфікації чемпіонату Європи U-18 з легкої атлетики в угорському Дьйорі Іваненко показала результат 74,36 м. Він також став найкращим показником в цьому сезоні в світі серед атлеток у віці до 18 років.

Another championship record!



Ukraine's Valeriya Ivanenko extends the championship record and her world U18 lead to 74.36m in the qualifying round of the hammer. pic.twitter.com/WTJGihoyw1 — European Athletics (@EuroAthletics) July 5, 2018

Попередній рекорд України також належав Іваненко. 28 травня 2018 року в Кропивницького вона метнула молот на 73,83 м.

Що стосується рекорду чемпіонату, то спочатку в кваліфікаційній групі А його побила фінка Сара Кіллін (67,25 м), а потім цей результат перевершила Валерія, яка змагалася в групі В.

Фінал з метання молота на чемпіонаті Європи U-18 відбудеться 6 липня.