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Українка Іваненко побила два рекорди на юнацькому чемпіонаті Європи

НовиниСпорт    06.07.2018 - 11:57
Фото: Валерія Іваненко (noc-ukr.org)
Фото: Валерія Іваненко (noc-ukr.org)

Метальниця молота встановила історичне досягнення вже в кваліфікації турніру

Валерія Іваненко побила юнацький рекорд України і рекорд чемпіонатів Європи U-18 з метання молота (вага - 3 кг). Про це повідомляє сайт федерації легкої атлетики України.

У кваліфікації чемпіонату Європи U-18 з легкої атлетики в угорському Дьйорі Іваненко показала результат 74,36 м. Він також став найкращим показником в цьому сезоні в світі серед атлеток у віці до 18 років.

Попередній рекорд України також належав Іваненко. 28 травня 2018 року в Кропивницького вона метнула молот на 73,83 м.

Що стосується рекорду чемпіонату, то спочатку в кваліфікаційній групі А його побила фінка Сара Кіллін (67,25 м), а потім цей результат перевершила Валерія, яка змагалася в групі В.

Фінал з метання молота на чемпіонаті Європи U-18 відбудеться 6 липня. 

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Теги публікації: чемпионат Европы, легкая атлетика, рекорд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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