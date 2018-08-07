Українець Закальніцкій став чемпіоном Європи в ходьбі на 50 км

Це перша медаль в історії України в спортивній ходьбі на 50 км

Українець Мар'ян Закальницький виграв золото на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, ставши найсильнішим на дистанції 50 кілометрів зі спортивної ходьби. Про це в Twitter повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Він випередив Матея Тота зі Словаччини на 55 секунд. На третьому місці фінішував Дмитро Дзюбин з Білорусі, він програв українцю 1 хвилину 27 секунд.

Як зазначає SportArena, Мар'ян став першим чемпіоном Європи з легкої атлетики в 2018 році. Раніше він ніколи не брав медалей на великих міжнародних змаганнях. Крім цього, це перша медаль в історії України в спортивній ходьбі на 50 км.

Чемпіонат з легкої атлетики проходить в Берліні в рамках об'єднаного чемпіонату Європи з літніх видів спорту.