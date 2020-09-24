Украинец Поляков вложил 150 млн долларов в частную ракетную компанию, - Bloomberg

Украинский бизнесмен Макс Поляков, основатель Noosphere Ventures, вложил в ракетную компании Firefly Aerospace более 150 миллионов долларов США и вошел в ТОП-3 лидеров космического рынка.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналиста Эшли Вэнса, автора биографической книги об Илоне Маске, украинский предприниматель Макс Поляков выкупил долги и разработки компании Firefly Aerospace, и за время с 2017 до 2020 года вложил в разработку первой ракеты более $150 миллионов долларов.

Такая сумма инвестиций поставила Полякова на третье место в новейшей космической гонке, сразу после Илона Маска с его SpaceX и Джеффа Безоса, основателя Blue Origin.

Компания Firefly Aerospace уже заключила контракты с ВВС США, Пентагоном и NASA на запуск спутников и разработку посадочного лунного модуля для программы Артемида. Первый запуск ракеты Firefly Alpha состоится в конце осени 2020 года.

Как отметили в Bloomberg, если ракета Alpha сможет взлететь в космос, то стоимость компании Firefly Aerospace превысит несколько миллиардов долларов США.

Напомним, недавно ракета Firefly Alpha успешно прошла прожиг двигателей первой ступени на полной мощности.