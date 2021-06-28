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Украинец стал чемпионом Кубка мира по стрельбе, победив в финале россиянина

Автор: Роман Тверденко

Украинец Сергей Кулиш завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе, который проходил в Хорватии. В финале он одолел россиянина и словака.

Об этом сообщает сайт Кубка мира по стрельбе.

Сергей Кулиш из Черкасс стал лучшим в финале стрельбы из винтовки с 50 метров из трех положений. Он набрал 460 баллов. Вторым оказался россиянин Сергей Каменский (458,6), третьим- словак Патрик Яни (447,6).

Вчера, 27 июня, также серебрянные медали взяли пара Николай Мильчев и Ирина Маловичко в стрельбе смешанных пар (микст). В финале они уступили представителям Чили 34:35.

Всего на Кубке мира по стрельбе, который проходит в Осиеке, у Украины уже три медали. Ранее "бронзу" взяла Юлия Коростылева в стрельбе из пневмотического пистолите с 10 метров.

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