Украинец Можаров потерял место в UFC после дебютного боя

Премьерный бой Аскара Можарова в Ultimate Fighting Championship одновременно стал последним под эгидой организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UFC Roster Watch .

Украинского бойца уволили с UFC после первого же поединка. Можаров проиграл техническим нокаутом Алонсо Мэнифилду в рамках турнира FC Fight Night 207.

По неофициальной информации, такое решение руководители чемпионата приняли после появления данных о карьере украинца в Китае. Там он якобы выступал под другим именем, проиграл немало боев и "очистил" статистику перед переездом за океан для подписания контракта.

Сам Можаров объяснял смену имени появлением отчима, который всерьез повлиял на его карьеру. В то же время поражение в Поднебесной списал на полупрофессиональную организацию боев там.