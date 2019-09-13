Украинец Гриненко установил мировой рекорд на ЧМ по паралимпийскому плаванию

Украинец Богдан Гриненко стал новым рекордсменом на чемпионате мира по паралимпийского плавания в Лондоне побили рекорд на дистанции 100 метров на спине в классе S7 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Предыдущий рекорд принадлежал британцу Джонатану Фоксу, который проплыл эту дистанцию за 1 минуту и 9,15 секунды (1:09,15).

Отметим, что в этом заплыве приняли участие еще двое украинский - Андрей Трусов и Евгений Богодайко. Они заняли четвертое и шестое места соответственно.

Сейчас в активе украинской сборной на этих соревнованиях 32 медали - 11 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых. По этому показателю "сине-желтые" занимают третью строчку в общем зачете.

Напомним, украинский пловец Михаил Романчук выиграл золото на турнире Swim Open Stockholm 2019, проплыв дистанцию 800 м вольным стилем за 7,42:49.

Этот результат стал не только рекордом соревнований, но и новый рекордом Украины - предыдущий также принадлежал Романчуку. Он его установил на чемпионате Европы-2018 в Глазго (7:42.96 минуты), а теперь снял с него 0,47 секунды.