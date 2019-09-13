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Украинец Гриненко установил мировой рекорд на ЧМ по паралимпийскому плаванию

Новости » Спорт    13.09.2019 - 16:13
Украинец Гриненко установил мировой рекорд на ЧМ по паралимпийскому плаванию
Скрин из видео

Обновил лучший результат на 0,23 секунды

Украинец Богдан Гриненко стал новым рекордсменом на чемпионате мира по паралимпийского плавания в Лондоне побили рекорд на дистанции 100 метров на спине в классе S7 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Предыдущий рекорд принадлежал британцу Джонатану Фоксу, который проплыл эту дистанцию за 1 минуту и 9,15 секунды (1:09,15).

Отметим, что в этом заплыве приняли участие еще двое украинский - Андрей Трусов и Евгений Богодайко. Они заняли четвертое и шестое места соответственно.

Сейчас в активе украинской сборной на этих соревнованиях 32 медали - 11 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых. По этому показателю "сине-желтые" занимают третью строчку в общем зачете.

Напомним, украинский пловец Михаил Романчук выиграл золото на турнире Swim Open Stockholm 2019, проплыв дистанцию 800 м вольным стилем за 7,42:49.

Этот результат стал не только рекордом соревнований, но и новый рекордом Украины - предыдущий также принадлежал Романчуку. Он его установил на чемпионате Европы-2018 в Глазго (7:42.96 минуты), а теперь снял с него 0,47 секунды.

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