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Українець Гриненко встановив світовий рекорд на ЧС з паралімпійського плавання

Новини » Спорт    13.09.2019 - 16:13
Українець Гриненко встановив світовий рекорд на ЧС з паралімпійського плавання
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Оновив найкращий результат на 0,23 секунди

Українець Богдан Гриненко став новим рекордсменом на чемпіонаті світу з паралімпійського плавання у Лондоні побили рекорд на дистанції 100 метрів на спині у класі S7 (спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного комітету спорту інвалідів України.

Попередній рекорд належав британцю Джонатану Фоксу, який проплив цю дистанцію за 1 хвилину і 9,15 секунди (1:09,15).

Зазначимо, що в цьому запливі взяли участь ще двоє українців - Андрій Трусов та Євген Богодайко. Вони посіли четверте та шосте місця відповідно.

Наразі в активі української збірної на цих змаганнях 32 медалі - 11 золотих, 13 срібних та 8 бронзових. За цим показником "синьо-жовті" посідають третю сходинку в загальному заліку.

Нагадаємо, український плавець Михайло Романчук виграв золото на турнірі Swim Open Stockholm 2019, пропливши дистанцію 800 м вільним стилем за 7,42: 49.

Цей результат став не тільки рекордом змагань, а й новий рекордом України - попередній також належав Романчуку. Він його встановив на чемпіонаті Європи-2018 в Глазго (7: 42.96 хвилини), а тепер зняв з нього 0,47 секунди.

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