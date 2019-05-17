По Украине завтра пройдут акции "Кто заказал Катю Гандзюк?"

По Украине 18 мая в 12:00 во всех областях Украины, в восьми столицах Европы и Канаде состоится масштабная общенациональная акция "Украина спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook инициативы.

В частности, акции пройдут в Киеве, Белой Церкви, Ирпене, Обухове, Виннице, Луцке, Днепре, Константиновке, Торецке, Краматорске, Малине, Ужгороде, Запорожье, Бердянске, Ивано-Франковске, Кропивницком, Северодонецке, Львове, Одессе, Полтаве, Кременчуге, Ровно, Дубно, Сумах, Тернополе, Харькове, Херсоне, Черкассах, Черновцах и Чернигове.

Акции в 40 городах Украины начнутся одновременно в 12:00 "минутой молчания" по жертвам геноцида крымскотатарского народа. После минуты молчания участники мероприятия провозгласят требования к новой власти Украины и зажгут файеры.

Всеукраинская акция и события в регионах организованы пр инициативе друзей и близких Гандзюк - "Кто заказал Катю Гандзюк?" в партнерстве с общественными организациями, движениями и объединениями и просто с неравнодушными людьми.

РБК-Украина писало, что Херсонский городской суд 27 мая начнет рассмотрение дела об убийстве общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Напомним, ранее ГПУ сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение 5 лицам, которые являются предполагаемыми исполнителями преступления. В частности, ранее были сообщены подозрения по ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) изменено ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения).

Изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку. Также прокуратура изменила подозрение предполагаемым организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому.

Также ГПУ изменила подозрение подозреваемому в заказе убийства Владиславу Мангеру. РБК-Украина писало, что Мангер уже вышел на работу.