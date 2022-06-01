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В Украине завтра ожидаются дожди и туман: где именно

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Украина, Среда 01 июня 2022 14:45
В Украине завтра ожидаются дожди и туман: где именно Фото: дожди в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Начиная с ночи четверга, 2 июня, в Украине ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

В Украине завтра ожидаются дожди и туман: где именно

"В северных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях, днем в Украине кроме юга, небольшие (в западных областях умеренные) кратковременные дожди, местами грозы", - говорят синоптики.

Кроме того, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях ночью и утром местами ожидается туман.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 22-27°", - добавляют в Гидрометцентре.

Как сообщалось, в Украине лето 2022 будет с такими же погодными перепадами, как и нынешняя зима. Ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

В частности, в июне средняя месячная температура воздуха прогнозируется 18-23 градусов тепла (в горных районах 15-19 градусов). Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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