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В Україні завтра очікуються дощі та туман: де саме

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Україна, Середа 01 червня 2022 14:45
В Україні завтра очікуються дощі та туман: де саме Фото: дощі в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Починаючи з ночі у четвер, 2 червня, в Україні очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

В Україні завтра очікуються дощі та туман: де саме

"У північних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях, вдень в Україні, крім півдня, невеликі (в західних областях помірні) короткочасні дощі, місцями грози", - кажуть синоптики.

Крім того, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях вночі та вранці місцями очікується туман.

"Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 22-27°", - додають в Гідрометцентрі.

Як повідомлялось, в Україні літо 2022 буде з такими ж погодними перепадами, як і нинішня зима. Очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Зокрема, у червні середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (у гірських районах 15-19 градусів). Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

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