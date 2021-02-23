В Украине завтра ожидается гололедица. В Киеве тоже будет скользко

Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Украины завтра, 24 февраля. Гололедицу прогнозируют во всех регионах страны, кроме южных.

В Украине и Киеве объявили желтый (первый) уровень опасности. Из-за гололеда водителям советуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров на дороге.

Также водителей призывают во время снегопадов и гололеда на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Кроме того, пешеходам во время гололеда рекомендуют переходить дорогу лишь в положенных местах и на разрешенный сигнал светофора.