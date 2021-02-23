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В Україні завтра очікується ожеледиця. У Києві теж буде слизько

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 15:16
В Україні завтра очікується ожеледиця. У Києві теж буде слизько Фото: ожеледиця (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах України завтра, 24 лютого. Ожеледицю прогнозують в усіх регіонах країни, крім південних.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС та Київська міська державна адміністрація.

В Україні та Києві оголосили жовтий (перший) рівень небезпечності. Через ожеледицю водіям радять дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань на дорозі.

Також водіїв закликають під час снігопадів та ожеледиці на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Крім того, пішоходам під час ожеледиці рекомендують переходити дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували потепління до +9 у західних областях, але морози до -12 на півночі та сході.

Крім того, у середу прогнозують снігопади у вісьмох областях. Очікується, що вночі температура повітря опуститься до -19.

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