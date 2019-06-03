В Украине завтра местами сильные ливни и шквалы

Погода в Украине завтра, 4 июня, будет теплой, в большинстве областей пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По данным синоптика, температура воздуха будет снова высокой. В частности, в течение дня от +25 до +30 градусов, на юге и востоке до +32 градусов, в западных областях от +22 до +27 градусов.

Завтра также в большинстве областей Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Местами возможны сильные ливни, шквалы, град.

В Киеве во вторник ожидается дождь и гроза, максимальная температура воздуха до +29 градусов, во время дождя снижение до +24 градусов.

Температура воды в Днепре возле Киева составит 20-21 градус.

Напомним, погода в Украине 3 июня будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности.

В Киевской области 3-5 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву 3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность.

РБК-Украина писало, что 3 июня погода в Украине будет дождливой, сухой прогнозируется только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях, температура воздуха днем достигнет +31. В столице Украины 3 июня днем и ночью прогнозируется без осадков, дневная температура воздуха составит от +27 до +29, ночью от +15 до +17. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.