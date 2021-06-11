В Украине завершили расследование о госизмене Аксенова, Константинова и Поклонской

Украина завершила расследование относительно оккупации Крыма и государственной измены, совершенной восемью бывшими высокопоставленными чиновниками Автономной Республики Крым. В деле фигурирует так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Бывшим высокопоставленным чиновникам автономии инкриминируют совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственной измене и создании преступной организации.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию, участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

Как рассказал РБК-Украина информированный источник, речь идет о: