В Украине зарегистрировано более 9 тысяч сделок с землей: в какой области продали больше

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Полтавской области - 2284,1 га. на втором месте Харьковская область - 2197,7 га, на третьем - Кировоградская область - 1589,6 га.

За это время 4767 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количество заявлений достигло 5353, из них 4712 согласовано, 18 - в очереди на рассмотрение, по 623 получен отказ.