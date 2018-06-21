В Украине зарегистрирован второй случай дифтерии

Единственный способ защититься от дифтерии - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых

В Рубежном Луганской области зарегистрирован второй случай дифтерии за 2018 год. Министерство здравоохранения рекомендует как можно скорее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщается, вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых.

"В то же время, уровень вакцинации против дифтерии остается низким - только половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 месяцев в прошлом году, и меньше половины взрослых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

Минздрав рекомендует как можно скорее сделать прививки против дифтерии детям, которые пропустили его по календарю вакцинации, вовремя вакцинировать детей по графику, в соответствии с календарем профилактических прививок, а также напоминает об обязательной ревакцинации взрослых от дифтерии каждые 10 лет.

Напомним, ранее уже сообщалось о случае заражения дифтерией в Луганской области.

Ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение индийской вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша.



Вакцину запретили на основании поступления сообщения о летальном исходе при применении вакцины серии 282Р6016А в Тернопольской области.