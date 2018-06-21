В Україні зареєстровано другий випадок дифтерії

Єдиний спосіб захиститися від дифтерії - вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих

У Рубіжному Луганської області зареєстрований другий випадок дифтерії цього року. Міністерство охорони здоров'я рекомендує якнайшвидше зробити необхідні щеплення проти дифтерії дітям і дорослим, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як повідомляється, вакцина є в усіх регіонах України, і надається безоплатно як для дітей, так і для дорослих.

"Водночас, рівень вакцинації проти дифтерії залишається низьким - лише половина українських дітей отримала захист третьою дозою вакцини АКДП у віці 18 міс. минулого року, і менше половини дорослих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень - вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих.

МОЗ рекомендує якнайшвидше зробити щеплення проти дифтерії дітям, які пропустили його за календарем вакцинації, вчасно вакцинувати дітей за графіком, згідно з календарем профілактичних щеплень, а також нагадує про обов’язкову ревакцинацію дорослих від дифтерії кожні 10 років.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про випадок зараження дифтерією в Луганській області.

Раніше Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та застосування індійської вакцини для профілактики дифтерії, правця та кашлюку.

Вакцину заборонили на підставі надходження повідомлення про летальний випадок при застосуванні вакцини серії 282Р6016А у Тернопільській області.

