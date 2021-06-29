В Украине заработают Центры контроля и профилактики болезней: чем будут заниматься

В Украине с 1 июля начнут свою работу Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ). Их внедрение направлено на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах.

"С 1 июля во всех областях Украины и г. Киеве заработают центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ). Новая система общественного здоровья прежде всего направлена на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах", - говорится в сообщении.

ЦКПХ создаются благодаря объединению имеющихся региональных мощностей - лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки. Отмечается, что эти центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них.

Главные функции ЦКПХ: