В Украине заработают Центры контроля и профилактики болезней: чем будут заниматься
В Украине с 1 июля начнут свою работу Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ). Их внедрение направлено на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) в Facebook.
"С 1 июля во всех областях Украины и г. Киеве заработают центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ). Новая система общественного здоровья прежде всего направлена на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах", - говорится в сообщении.
ЦКПХ создаются благодаря объединению имеющихся региональных мощностей - лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки. Отмечается, что эти центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них.
Главные функции ЦКПХ:
- обеспечение эпидемиологического надзора, санитарного и эпидемического благополучия населения,
- Защита населения от инфекционных болезней, предупреждение и профилактика неинфекционных заболеваний,
- поддержка биологической безопасности и биологической защиты, эпидемиологический надзор (наблюдение), иммунопрофилактика, просветительская работа по здоровому образу жизни,
- предотвращение факторов риска, борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам, реагирование на опасности для здоровья и чрезвычайные положения в сфере здравоохранения и тому подобное.