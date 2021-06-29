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В Украине заработают Центры контроля и профилактики болезней: чем будут заниматься

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Украина, Вторник 29 июня 2021 13:03
В Украине заработают Центры контроля и профилактики болезней: чем будут заниматься Фото: в Украине заработают центры контроля и профилактики болезней (УНИАН)
Автор: Андрей Василюк

В Украине с 1 июля начнут свою работу Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ). Их внедрение направлено на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) в Facebook.

"С 1 июля во всех областях Украины и г. Киеве заработают центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ). Новая система общественного здоровья прежде всего направлена на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах", - говорится в сообщении.

ЦКПХ создаются благодаря объединению имеющихся региональных мощностей - лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки. Отмечается, что эти центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них.

Главные функции ЦКПХ:

  • обеспечение эпидемиологического надзора, санитарного и эпидемического благополучия населения,
  • Защита населения от инфекционных болезней, предупреждение и профилактика неинфекционных заболеваний,
  • поддержка биологической безопасности и биологической защиты, эпидемиологический надзор (наблюдение), иммунопрофилактика, просветительская работа по здоровому образу жизни,
  • предотвращение факторов риска, борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам, реагирование на опасности для здоровья и чрезвычайные положения в сфере здравоохранения и тому подобное.
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