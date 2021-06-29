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В Україні запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб: чим займатимуться

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 13:03
В Україні запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб: чим займатимуться Фото: в Україні запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб (УНІАН)
Автор: Андрій Василюк

В Україні з 1 липня почнуть свою роботу Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Їхнє впровадження спрямоване на розбудову потужної вертикалі епідемічного контролю в регіонах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) у Facebook.

"З 1 липня в усіх областях України та м. Києві запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Нова система громадського здоров’я насамперед направлена на розбудову потужної вертикалі епідемічного контролю в регіонах", - йдеться в повідомленні.

ЦКПХ створюються завдяки об‘єднанню наявних регіональних потужностей - лабораторних центрів, обласних центрів громадського здоров’я, підрозділів зі статистики та відділів моніторингу та оцінки. Зазначається, що ці центри будуть повністю відповідальні за контроль над хворобами в регіоні - від рутинного моніторингу показників, до прогнозування, виявлення надзвичайних ситуацій, спалахів та реагування на них.

Головні функції ЦКПХ:

  • забезпечення епідеміологічного нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя населення,
  • Захист населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактика неінфекційних захворювань,
  • підтримка біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічний нагляд (спостереження), імунопрофілактика, просвітницька робота щодо здорового способу життя,
  • запобігання факторам ризику, боротьба зі стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та надзвичайні стани у сфері охорони здоров’я тощо.
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