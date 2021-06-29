В Україні запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб: чим займатимуться

В Україні з 1 липня почнуть свою роботу Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Їхнє впровадження спрямоване на розбудову потужної вертикалі епідемічного контролю в регіонах.

"З 1 липня в усіх областях України та м. Києві запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Нова система громадського здоров’я насамперед направлена на розбудову потужної вертикалі епідемічного контролю в регіонах", - йдеться в повідомленні.

ЦКПХ створюються завдяки об‘єднанню наявних регіональних потужностей - лабораторних центрів, обласних центрів громадського здоров’я, підрозділів зі статистики та відділів моніторингу та оцінки. Зазначається, що ці центри будуть повністю відповідальні за контроль над хворобами в регіоні - від рутинного моніторингу показників, до прогнозування, виявлення надзвичайних ситуацій, спалахів та реагування на них.

Головні функції ЦКПХ: