В Україні запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб: чим займатимуться
В Україні з 1 липня почнуть свою роботу Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Їхнє впровадження спрямоване на розбудову потужної вертикалі епідемічного контролю в регіонах.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) у Facebook.
"З 1 липня в усіх областях України та м. Києві запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Нова система громадського здоров’я насамперед направлена на розбудову потужної вертикалі епідемічного контролю в регіонах", - йдеться в повідомленні.
ЦКПХ створюються завдяки об‘єднанню наявних регіональних потужностей - лабораторних центрів, обласних центрів громадського здоров’я, підрозділів зі статистики та відділів моніторингу та оцінки. Зазначається, що ці центри будуть повністю відповідальні за контроль над хворобами в регіоні - від рутинного моніторингу показників, до прогнозування, виявлення надзвичайних ситуацій, спалахів та реагування на них.
Головні функції ЦКПХ:
- забезпечення епідеміологічного нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя населення,
- Захист населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактика неінфекційних захворювань,
- підтримка біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічний нагляд (спостереження), імунопрофілактика, просвітницька робота щодо здорового способу життя,
- запобігання факторам ризику, боротьба зі стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та надзвичайні стани у сфері охорони здоров’я тощо.