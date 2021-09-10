UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: где именно

Автор: Анастасия Рокитна

На украинских дорогах заработали еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Они заработали в пяти городах и одной области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Сегодня на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработали приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Где расположены новые приборы

Полтавская область

  • на 324 км+515 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч)
  • на 319 км+374 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 30 км+459 автодороги М-22 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч)

Кременчуг

  • ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч)
  • просп. Свободы, 69-А направление прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/ч)

Николаев

  • просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км / ч)
  • просп. Богоявленский, 140, направление прибора в направлении ул. 295-й стрелковой дивизии (ограничение скорости 50 км/ч)

Полтава

  • ул. Великотырновская, 19, направление прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Героев АТО, 31, направление прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч)

Харьков

  • просп. Науки, 60-а, направление прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч)
  • просп. Науки, 7-в, направление прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч)
  • просп. Московский, 86-а, направление прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч)
  • просп. Льва Ландау, 27, направление прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч)
  • Белгородское шоссе, 1, направление прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч)

Черновцы

  • Старожучковский путь, направление прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч)
  • Старожучковский путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Винниченко, 116, направление прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Винниченко, 97, направление прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч)

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДД